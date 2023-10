Génération foot et Diambars ne sont plus autorisés à accueillir des matchs dans leurs propres installations

Les centres ou académies ne peuvent plus abriter un match de compétition nationale dans leurs propres installations à partir de la saison 2023-2024. Ainsi en a décidé La Fédération sénégalaise de Football (FSF) qui a transmis un règlement des terrains, stades et installations annexes» au président de la Ligue sénégalaise de Football professionnel (LSFP), à celui de la Ligue de Football amateur (LFA) et aux présidents des Ligues régionales de football.



« Suite à la décision prise par le Comité exécutif lors de sa séance du 8 août 2023, nous vous faisons tenir ci-joint le règlement d'homologation des terrains, stades et installations annexes », lit-on sur la note.



Dans son Article 11, il est stipulé ainsi : « En tout état de cause, une structure privée (centre ou académie) ne peut pas abriter un match de championnat de Ligue 1 ou de Ligue 2, de championnat de N1 ou N2 ou de Coupe du Sénégal, à compter de la saison 2023 - 2024 ».



Génération Foot et Diambars de Saly recevaient leurs adversaires dans leurs locaux respectifs. Par conséquent, une telle chose ne doit plus jamais se reproduire. La FSF a aussi tranché pour d'autres compétitions. «Pour être homologué et déclaré apte à recevoir des complétions de National 1 et 2, Divisions 1 et 2 Foot Féminin, un stade doit avoir un statut de stade national, fédéral, régional, départemental ou communal répondre aux mêmes critères d’homologation que ceux énumérés à l’article 10 à l’exception des points 1, 4, 11,26,28,32,33 et 34 ci dessus.