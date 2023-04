Gérard Piqué trompé ? Sa compagne Clara Chía lui aurait été infidèle avec une autre star du foot

Gérard Piqué assume

Deux amants volages ?

En juin dernier, après douze ans de vie commune et les naissances de deux enfants, Gérard Piqué et Shakira ont créé la surprise en annonçant leur rupture. S’ils n’ont, dans un premier temps, pas évoqué les raisons de leur séparation dans leur communiqué, la vérité n’a pas tardé à éclater au grand jour. En effet, celui qui vient de prendre sa retraite sportive aurait eu une liaison adultérine, que Shakira aurait découverte après avoir fait appel à une agence de détectives privés Cette trahison a beaucoup fait souffrir la chanteuse, bien qu’elle avait visiblement déjà des doutes sur la fidélité du père de ses enfants. C’est en musique que Shakira a répondu à la provocation de son ex, en lui adressant un message explicite dans les paroles de sa chanson BZRP Music Session #53, taclant au passage sa rivale : "Tu as changé ta Ferrari contre une Twingo, tu as changé une Rolex pour une Casio".Un titre qui a remporté un honorable succès commercial.Loin d’être affecté par les tacles de Shakira, Gérard Piqué a officialisé sa nouvelle relation. Il s’est affiché sur son compte Instagram en janvier dernier avec sa nouvelle compagne, une dénommée Clara Chía Martí. La jeune femme de 24 ans, native de Barcelone, était une employée de l’agence Kosmos, qui appartient à l’ancien footballeur. D’après la presse espagnole, c’est alors qu’elle travaillait en tant que serveuse à la discothèque La Traviesa Tuset, située à Barcelone, qu’elle aurait fait la connaissance de Gérard Piqué.Mais y aurait-il déjà de l’eau dans le gaz entre les amoureux ? Alors que Shakira a décidé de définitivement tourner la page en partant s’installer à Miami avec leurs deux fils , des rumeurs avancent que Gérard Piqué aurait été frappé par le karma.Selon les informations relayées par le média OneFootball, Clara Chía Martí aurait trompé Gérard Piqué, seulement quelques mois après l’officialisation de leur liaison. Et la jeune étudiante n’aurait pas fauté avec n’importe qui. Il se murmure qu’elle aurait eu une aventure avec Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City et grand ami de l’ancien défenseur du FC Barcelone.