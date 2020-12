Gestion CESE: la mission de l’IGE ne perturbe pas le sommeil de Mimi Touré

Rien ne viendra perturber la quiétude de l'ancien Premier ministre Aminata Touré. Pas même une mission de l’Inspection générale d’Etat (IGE) au Conseil Économique social et environnemental pour fouiller sa gestion et celle de son prédécesseur en l’occurrence, Aminata Tall. "Je n’ai pas encore été au courant d’une telle mission mais, de toute façon on l’attend avec sérénité", a-t-elle confié à nos confrères du journal Quotidien.



Après avoir été débarquée du CESE, Mimi Touré avait déclaré avoir demandé que le CESE soit audité de sa création en 2013 au jour de son départ. Ainsi, indiquait-elle, "les choses seront claires et on passera à autre chose. J’ai moi-même procédé à un audit d’entrée par un cabinet habilité, suite à la consultation de prestataires. Je demande mieux, un audit par les organes habilités de l’Etat du CESE depuis 2013, date de sa création au jour de mon départ"



Selon une information révélée en exclusivité par Emedia.sn, une mission de vérification de l’Inspection générale d’État va se pencher sur sa gestion et celle de Aminata Tall, qui l’a précédée aà la présidence de la 3e institution du pays.