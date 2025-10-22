Gestion des 8 milliards de Bakel : Guem Sa Bopp exige une enquête parlementaire

Le mouvement Guem Sa Bopp a annoncé, ce mercredi 22 octobre 2025, avoir tenu à Dakar « des rencontres de haute portée politique » avec les députés Papa Djibril Fall, membre de la coalition Sam Sa Kaddu, et Mbaye Dione. Ces échanges, tenus respectivement les 21 et 22 octobre, ont porté sur le « scandale des 8 milliards de francs CFA destinés aux populations en détresse du département de Bakel et des zones touchées par le débordement du fleuve Sénégal », un dossier que le mouvement qualifie « d’explosif », révélant « de graves soupçons de détournement, de favoritisme et d’enrichissement illicite ».



Selon le communiqué, Guem Sa Bopp rappelle qu’« une plainte formelle a été déposée devant le Pôle judiciaire et financier », marquant une « étape décisive dans la recherche de vérité, de transparence et de justice ». Le mouvement, appuyé par les deux parlementaires, exige « la création immédiate d’une commission d’enquête parlementaire » pour faire toute la lumière sur la gestion des fonds alloués, identifier les responsables et leurs complices, et « rétablir la confiance entre l’État et les citoyens ».



« Cet engagement n’est pas un calcul politique, mais un acte républicain, citoyen et moral », souligne le texte, qui dit vouloir « protéger les ressources publiques, défendre les populations de Bakel et sauvegarder la crédibilité des institutions ». Guem Sa Bopp salue également « la démarche patriotique » des députés Fall et Dione, symbole selon lui « d’une opposition lucide, responsable et unie, déterminée à faire triompher la vérité sur le mensonge d’État ». Le mouvement réaffirme sa détermination à poursuivre le combat « sur tous les fronts : judiciaire, parlementaire et citoyen, jusqu’à ce que la vérité éclate et que les coupables rendent des comptes ».



Dans le même document, Guem Sa Bopp dénonce par ailleurs la nouvelle taxe de 1 % sur les paiements en espèces dans les grandes surfaces, la qualifiant de « mesure injuste, illégale et économiquement absurde ». Pour le mouvement, « après la TVA, voilà qu’on veut taxer une transaction déjà taxée. Une taxe sur une taxe, c’est une double peine pour le peuple ». Cette décision, jugée « déconnectée de la réalité sociale », ne viserait, selon lui, « qu’à remplir les caisses de l’État au détriment des ménages ».



Le mouvement indique qu’il « engagera des concertations avec les organisations de consommateurs », « saisira les plateformes citoyennes Nio Lank et Rappel à l’Ordre pour un front commun contre cette mesure abusive » et qu’il « constituera un collectif d’avocats » chargé de déposer dès jeudi « un recours devant la Cour suprême » afin d’obtenir l’annulation de cette taxe fondée sur le principe de la double imposition.



Guem Sa Bopp conclut en affirmant que « toute mesure qui pèse injustement sur le citoyen trouvera son contrepied dans la mobilisation, la concertation et l’action judiciaire ». Et de rappeler : « Le peuple n’est pas une vache à lait. Guem Sa Bopp veille. Guem Sa Bopp agit. Parce que la rupture ne saurait être un slogan, mais une exigence morale. Parce que le peuple sénégalais mérite la vérité. »