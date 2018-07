Gestion des collectivités locales : « And Suxali Thiès » tire sur les autorités locales et promet de...

Le mouvement alternatif citoyen «And Suxali Thiès» dénonce l’incompétence des autorités municipales dans la gestion des collectivités locales. C’est ce que soutient Demba Niang président dudit mouvement. Pour lui, il faut une nouvelle alternative pour remettre la ville de Thiès sur les rails.



« Nous sommes devant l’incompétence des autorités locales, devant des autorités locales absentes que les Thiessois eux-mêmes ne connaissent pas », peste Demba Niang. Face à cette situation, M. Niang et ses camarades ne comptent pas rester dans le mutisme.



« On ne peut pas gérer une population qui ne vous connaît pas. Il n’y a pas de municipalité à Thiès-Est. Le maire peut se promener dans les rues, personne ne va le reconnaître. Nous allons élire les conseillers municipaux qui vont travailler avec la population à la base. Et la municipalité se chargera de les prendre en question », disent-ils.



Le mouvement alternatif citoyen « And Suxali Thiès » dans son projet, compte présenter aux Thiessois une nouvelle façon de gérer la municipalité, de présenter des projet dans la santé, l’assainissement, le sport, et la culture, d’aider les collectivités locales au sens de la loi portant code général des collectivités locales.



À en croire Demba Niang, « dans tous ces domaines, l’absence de la mairie est constatée. Et l’objectif du mouvement c’est d’améliorer les conditions de vie des Thiessois ».