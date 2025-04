Gestion des fonds Covid : Mamadou Lamine Diallo salue la saisine de la justice et charge l’APR

Dans un post diffusé sur sa page Facebook, l’ancien député affirme que le rapport, élaboré en 2022, ne peut « souffrir de contestation ». « Il a été élaboré sous le régime du Président Macky Sall. Le nouveau régime du Président Diomaye et du Premier ministre Sonko n’a fait que transmettre le dossier à la justice, ce que Macky Sall avait refusé de faire », écrit-il.



Mamadou Lamine Diallo n’a pas mâché ses mots. Il a qualifié l’Alliance pour la République (APR), le parti de l’ancien président, de véritable « association de prédateurs de la République », dénonçant l’ampleur des détournements supposés. « L’ampleur des détournements de fonds publics est choquante, surtout dans un contexte de confinement généralisé des populations luttant contre la Covid-19. Quel cynisme », s’est-il indigné.



L’économiste et homme politique a également souligné que ses mises en garde passées se confirment aujourd’hui. « Je n’avais pas tort de considérer l’APR comme une association de prédateurs de la République. On y est, en vraie grandeur », a-t-il insisté.



Plus préoccupant encore, selon l'ancien parlementaire, serait l’implication croissante de membres de l’ancien gouvernement. « Le nombre de ministres du gouvernement impliqués, qui va augmenter dans les prochaines semaines, posera inévitablement la question de la responsabilité politique du président Macky Sall et de l’APR », prévient-il.



Il a rappelé que le régime précédent avait pris des mesures exceptionnelles pour centraliser la gestion du fonds Force Covid-19, notamment par la suppression du poste de Premier ministre. « J’avais proposé d’activer la commission des délégations, ils ont refusé », déplore-t-il, pointant du doigt ce qu’il considère comme une dérive institutionnelle grave.