Ghana: 5 morts et 17 blessés dans des incidents « liés directement aux élections »

Cinq personnes ont été tuées et 17 blessées au cours de plusieurs incidents au Ghana depuis l'élection présidentielle du lundi 7 décembre, a annoncé la police dans un communiqué.



« Entre 07h00 le 7 décembre (jour du vote) et 10h00 le mercredi 9 décembre, nous avons recensé à travers le pays (...) 21 incidents violents liés directement aux élections, qui ont entrainé la mort de cinq personnes par balles », a précisé la police ghanéenne dans un communiqué et sur son compte Twitter.