Ghana : Asamoah Gyan prend sa retraite

L'attaquant ghanéen Asamoah Gyan, légende du football dans son pays, a annoncé mardi qu'il prenait sa retraite sportive à l'âge de 37 ans.



"C'est une étape difficile dans la carrière de tout joueur, un moment que tous les footballeurs redoutent. Mais quand la nature prend le dessus, une petite voix se met à résonner dans les oreilles...Il est temps...", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Accra.



"Cette voix je l'ai très bien entendue, et j'y ai succombé: il est temps", a poursuivi le meilleur buteur de l'histoire du Ghana avec ses 51 buts internationaux et une carrière de plus de vingt ans. "Il est temps de ranger le maillot et les chaussures, car je me retire officiellement du football actif".



L'ancien capitaine du Ghana a participé aux Coupes du monde 2006 et 2010 et a représenté son pays lors de sept Coupes d'Afrique des Nations.



Il est également célèbre pour avoir manqué un penalty à la dernière minute qui aurait permis aux Black Stars de devenir la première équipe africaine à atteindre une demi-finale de Coupe du monde, en 2010 en Afrique du Sud.



Surnommé "Baby Jet", il a également joué pour plusieurs grands clubs, notamment Sunderland en Premier League, l'Udinese en Serie A et Rennes en Ligue 1.



Il devrait rester dans le monde du football, notamment en tant que consultant pour la télévision.



AFP