Ghana: le Parlement adopte une loi autorisant la production du cannabis médical et industriel

Le Parlement ghanéen a adopté mardi 11 juillet un projet de loi qui rend légal la production du cannabis à des fins médicinales et commerciales.

Le Parlement ghanéen a adopté mardi 11 juillet un projet de loi qui rend légal la production du cannabis à des fins médicinales et commerciales.



Cette nouvelle a été saluée par les acteurs du secteur, à l'image de Nana Kwaku Agyemang, président de l'ONG Hempire Association of Ghana, qui milite depuis des années pour la légalisation du cannabis.



« Cette décision est très importante parce qu'à l'heure actuelle, le Ghana supplie le FMI pour de l'aide financière parce que nous ne créons pas de revenus nous-mêmes, affirme-t-il au micro de Christina Okello du service Afrique de RFI. La commercialisation du cannabis offre de nouvelles perspectives. Elle va permettre la création de milliers d'emplois directs et indirects. Ce qu'autorise cette loi, c'est le chanvre industriel, et non pas le cannabis récréatif. Le chanvre est moins puissant que le cannabis. Il peut être utilisé de plusieurs façons différentes. Tout ce qui est plastique, comme des bouteilles d'eau, peuvent être fabriqués, à partir du chanvre industriel, qui est également biodégradable. »