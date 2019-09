Golden Boy 2019 : Krepin Diatta seul Sénégalais dans le top 40

Le quotidien turinois Tuttosport a dévoilé la liste des 40 nommés pour le Golden Boy 2019, un trophée qui récompense chaque année le meilleur joueur de moins de 21 ans. Le vainqueur de la dernière édition, Matthijs de Ligt, est encore nommé, tout comme Jadon Sancho et João Felix, ainsi qu’un seul Sénégalais, Krepin Diatta .



Créé en 2003 par Tuttosport, le Golden Boy récompense chaque année le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Messi, Agüero, Pogba ou encore Mbappé ont déjà remporté cette distinction, qui est concurrencée depuis la saison passée par celle créée par France Football et qui se nomme le Trophée Kopa.



La liste des 40 nommés pour le Golden Boy 2019



Benoît Badiashile : AS Monaco

Samuel Chukwueze : Villarreal

Michaël Cuisance : Bayern Munich

Alphonso Davies : Bayern Munich

Ayotomiwa Dele-Bashiru : Watford

Matthijs de Ligt : Juventus Turin

Krépin Diatta : Club Bruges

Gianluigi Donnarumma : AC Milan

Denis Dragus : Standard de Liège

Eljif Elmas : Naples

Florentino Luis : Benfica Lisbonne

Phil Foden : Manchester City

Mattéo Guendouzi : Arsenal

Erling Braut Haaland : Red Bull Salzbourg

Kai Havertz : Bayer Leverkusen

Alexander Isak : Real Sociedad

João Felix : Atlético Madrid

Dejan Joveljic : Eintracht Francfort

Boubacar Kamara : Olympique de Marseille

Moise Keane : Everton

Justin Kluivert : AS Roma

Ibrahima Konaté : RB Leipzig

Alban Lafont : FC Nantes

Diego Lainez : Real Betis

Kang-in Lee : Valence CF

Andrij Lunin : Real Valladolid

Donyell Malen : PSV Eindhoven

Mason Mount : Chelsea

Nehuén Pérez : Famalicão

Reiss Nelson : Arsenal

Abdülkadir Ömür : Trabzonspor

Strahinja Pavlovic : Partizan Belgrade

Rafael Leão : AC Milan

Rodrygo : Real Madrid

Jadon Sancho : Borussia Dortmund

Luis Sinisterra : Feyenoord Rotterdam

Jean-Clair Todibo : FC Barcelone

Ferrán Torres : Valence CF

Vinicius Junior : Real Madrid

Nicolò Zaniolo : AS Roma