Golden Boy 2019: la liste des 20 joueurs nominés

Tuttosport vient de dévoiler la liste des 20 finalistes pour le titre de Golden Boy 2019, trophée récompensant le meilleur espoir de moins de 21 ans évoluant en Europe. Matthijs de Ligt, défenseur des Pays-Bas et de la Juventus Turin, est candidat à sa propre succession.



Le favori des bookmakers se nomme João Félix, malgré ses récentes difficultés avec le Portugal et l’Atlético de Madrid, tandis qu’Ansu Fati, révélation des dernières semaines du côté du FC Barcelone, s’annonce comme un sérieux outsider. Un seul Français est en lice, il s’agit de Matteo Guendouzi, milieu de terrain de l’équipe de France Espoirs et Arsenal. Le lauréat sera connu le 16 décembre, lors d’un gala organisé à Turin.