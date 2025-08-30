Golf Sud : démantèlement d’un réseau de trafic de drogue, 14 interpellations

La Brigade régionale des Stupéfiants de Dakar, rattachée à l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a démantelé mercredi dernier, un réseau actif à Golf Sud. L’opération a conduit à l’interpellation de 14 individus et à la saisie d’importantes quantités de drogue ainsi que de divers objets liés à ces activités criminelles.Selon les autorités policières, « l’intervention fait suite à de multiples dénonciations d’habitants du quartier, qui signalaient l’existence d’un trafic de drogues à ciel ouvert. Ce réseau, animé principalement par des jeunes, avait instauré un climat d’insécurité marqué par des agressions répétées. »La descente de la police a permis de surprendre plusieurs dealers en pleine séance de conditionnement et de distribution. « La fouille des suspects et de leurs environs immédiats a abouti à la saisie de près d’un kilogramme de chanvre indien, conditionné en 8 camelotes, 61 cornets et 17 joints entamés, ainsi que 13 comprimés d’ecstasy », a appris PressAfrik.Les policiers ont également récupéré 3 armes blanches, du matériel de conditionnement, 14 téléphones portables de différentes marques, 5 scooters et une somme de 44 000 francs CFA, suspectée de provenir de la vente de stupéfiants. Les 14 individus arrêtés ont été placés en garde à vue et l’enquête se poursuit pour identifier d’éventuelles ramifications du réseau.