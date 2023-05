Golfe de Guinée: six marins pris en otage par des pirates libérés au Nigeria

«Les six membres d'équipage qui avaient été enlevés sur le pétrolier Monjasa Reformer ont tous été récupérés sains et saufs depuis un endroit tenu secret au Nigeria», a indiqué la compagnie danoise Monjasa dans un communiqué.



Les six marins «sont en relativement bonne santé étant données les circonstances difficiles qu'ils ont affrontées depuis plus de cinq semaines», précise l'armateur du navire, qui bat pavillon libérien. Après des examens médicaux, ils sont en cours de rapatriement vers leurs pays de résidence pour retrouver leurs familles, indique Monjasa, qui avait refusé de dévoiler leurs nationalités.



L'armateur, en saluant leur «courage", a refusé tout autre commentaire sur les conditions de la fin de la prise d'otages, notamment sur le paiement d'une éventuelle rançon.



Selon la mission franco-britannique MDAT-GoG (»Maritime Domain Awareness for Trade Gulf of Guinea») et la marine française, ce sont cinq pirates qui avaient perpétré l'attaque.