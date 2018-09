Grâce de Khalifa Sall: Idrissa Diallo invite Tanor et compagnie à se « taire »

« Vous parlez de grâce pour quelqu’un (Khalifa Sall) ayez au moins la courtoisie de le rendre visite. Je crois que ces gens là, ils feraient mieux de se taire en ce qui concerne Khalifa Sall, car le coup vient de notre parti, (Parti socialiste) », révèle le maire de Dalifort.



Idrissa Diallo a déclaré que « Tanor, 70 ans, n’a plus d’espoir, sa carrière politique est brisée et les Sénégalais ne croient pas en lui. Il se dit que puis que celui-là (Macky Sall) me donne le poste de président d’institution, je préfère cela que d’aller risquer avec ces jeunes et je ne sais pas ce que je vais avoir ».



« De grâce, qu’il nous laisse en paix parce que je ne veux pas me retourner, j’ai d’autres choses à faire. En termes de morale et de valeur, Tanor et ses porte-paroles ont été très bas, ce qui les arrangerait c’est de se taire », a-t-il prévenu.