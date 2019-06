Grâce présidentielle du trafiquant de médicament Oury Diallo: les terribles aveux du chef de l'Etat

Le scandale de la grâce présidentielle accordée injustement au trafiquant de médicaments Amadou Oury Diallo, qui était écroué à la prison de Diourbel après une condamnation de cinq ans ferme, a été au centre de l'audience accordée par le Président Macky Sall à l'Ordre des pharmaciens, qui avait décrété un mot d'ordre de grève, pour dénoncer cette injustice.



Lors de cette audience, Libération rapporte que le chef de l'Etat Macky Sall a révélé à ses interlocuteurs que cette affaire est d'autant plus scandaleuse que lui-même a été informé de l'identité de la personne graciée quand il y a eu le tollé. En clair, le nom d'Amadou Oury Diallo a été glissé sur la liste des personnes à gracier transmise au chef de l'État qui ne fait qu'apposer sa signature. En somme le Président avoue avoir été dupé et abusé. Par qui ?



Macky assure aux pharmaciens que cette affaire ne restera pas impunie puisqu'il a immédiatement ordonné une enquête du ministère de la Justice pour identifier toutes les personnes à l'origine de cet acte répugnant en vue de sanctions administratives et pénales. Macky Sall s'est dit consterné de découvrir ces pratiques tout en promettant qu'il suspendrait la délivrance des grâces le temps de faire la lumière sur celle accordée à Amadou Oury Diallo.