Grave accident de la circulation à Diamniadio : un mort et plusieurs blessés enregistrés

Un accident de la circulation s’est produit ce dimanche à Diamniadio, impliquant un véhicule de transport en commun, communément appelé « Cheikh Chérifou » en partance pour Kolda (sud). Le choc a malheureusement coûté la vie à une dame. Plusieurs passagers, grièvement blessés, ont été rapidement évacués vers les structures sanitaires de la zone pour une prise en charge médicale.



Les circonstances exactes de l’accident restent encore floues et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du drame. Cet accident relance le débat sur la sécurité routière et les conditions de transport interurbain, alors que les voyages en « Cheikh Chérifou » demeurent fréquents sur les routes nationales.