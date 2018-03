Grèce : Le président du Paok descend sur la pelouse armé d'un taser pour s'attaquer à l'arbitre

Après un but refusé pour les locaux, le propriétaire du club, l'homme d'affaires et parlementaire russe Ivan Savvidis, est descendu sur la pelouse pour menacer l'arbitre. Arme à la ceinture, le dirigeant, escorté par des gardes du corps, a provoqué la stupéfaction. Après avoir ordonné à ses joueurs, incrédules, de quitter le terrain, il a été raccompagné par la police. La soirée s'est terminée dans la confusion la plus totale.





Avec L'Equipe