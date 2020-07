Grève Sytjust: le Forum du justiciable demande aux travailleurs de la justice d’assurer le service minimum

Les travailleurs de la justice sont, depuis plusieurs semaines, dans un bras de fer contre leur ministère de tutelle. Face à l’entêtement du garde des Sceaux, ils enchaînent les mots d’ordre de grève renouvelables. Ce qui est en train de porter préjudice aux citoyens sénégalais, qui n’ont plus accès à certains services essentiels.



Le Forum du justiciable vient à la rescousse de ces derniers et demande aux grévistes de faire preuve d’un peu de compréhension en assurant un service minimum.

« Les trois semaines de grève ininterrompues du Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) sont lourdes de conséquence pour les citoyens et les justiciables. La non délivrance et la non réception de certains dossiers tels que : les actes d’état civil, les casiers judiciaires, les certificats de nationalité, les registres de commerce et les extraits des décisions de justice paralyse le fonctionnement du service public de la justice », alerte le Forum du justiciable dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Ainsi, l’organisation dirigée par Babacar Ba, « très soucieux du bon fonctionnement du service public de la justice demande au Syndicat des travailleurs de la justice d’assurer le service minimum aux citoyens et invite le ministre de la justice à recevoir et à discuter avec le Syndicat des travailleurs de la justice pour trouver des accords durables dans l’intérêt de tous. »