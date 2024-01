Grève des boulangers : le Cnbs et le Rbs se démarquent et dénoncent des "agissements" de leurs collègues

Le collectif national des boulangers du Sénégal (Cnbs) et le regroupement des boulangers du Sénégal (Rbs) se démarquent du mot d’ordre de grève de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal à partir du 15 janvier. Le Cnbs et le Rbs qualifient d’insensé la grève. Le président du Cnbs dénonce les agissements de ces collègues qui selon lui, versent dans le chantage.



« Cette grève ne suit aucune logique. À moins de deux mois des élections présidentielles, je ne comprends pas comment des boulangers se lèvent un bon jour pour décréter une grève sans l’aval des autres acteurs du secteur. Nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants, nous ne sommes pas des politiques. Nous sommes des boulangers et seul le bon devenir de ce métier nous intéresse », a confié au micro de la RFM, Khadim Sylla, président du Cnbs.



En ce moment, dit-il, « notre combat doit être la vétusté de notre matériel de travail qui nous coûte trop cher, avec les factures élevées d’électricité, les restant de pains entre autres. S’il doit y avoir une hausse du prix du pain, cela doit se faire de concert avec le conseil. Nous allons décider ensemble ce qu’il y a lieu de faire », a-t-il soutenu.