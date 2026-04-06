Ligue 1 : Monaco renverse l’OM et relance la course au podium

L’AS Monaco confirme son incroyable dynamique. En s’imposant face à l’Olympique de Marseille (2-1) lors de la 28e journée de Ligue 1, le club de la Principauté enchaîne une septième victoire consécutive et revient à hauteur de son adversaire du soir au classement.



Dans une première période maîtrisée, les Marseillais, pourtant privés de leur atout offensif Mason Greenwood, ont su se montrer solides et dangereux en contre. Mais ils ont buté à plusieurs reprises sur un gardien monégasque inspiré.



Au retour des vestiaires, Monaco a changé de rythme. Aleksandr Golovin a ouvert le score à l’heure de jeu, avant que Folarin Balogun ne signe un but remarquable, concluant une action en solitaire par un lob parfaitement maîtrisé. Réduit à courir après le score, l’OM a réagi en fin de match grâce à Amine Gouiri, sans parvenir à égaliser malgré plusieurs opportunités.



Avec Le Figaro



Ce succès permet à Monaco de recoller à Marseille, à seulement un point du podium occupé par Lille. À six journées de la fin, la lutte pour une qualification en Ligue des champions s’annonce plus intense que jamais.

