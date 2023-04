Grève des travailleurs de la Justice: le ministre Ismaila Madior Fall demande les noms des grévistes

Le ministre Ismaila Madior Fall fait-il dans l’intimidation pour dissuader les travailleurs de la justice qui sont en grèves depuis plusieurs jours ? Dans une circulaire adressée aux différents Présidents et Procureurs généraux de Cours et tribunaux de Dakar, le Garde des Sceaux a demandé à ces derniers d’établir et de lui transmettre « journellement, au besoin par voie électronique, la liste nominative des Greffiers et autres agents en grève depuis le 16 mars ».



Le ministre de la Justice a demandé au Présidents des différents Cours et tribunaux de « recourir, en cas de besoin, au concours de greffiers ad hoc ».



Aussi, la circulaire du ministre recommande, « dans le souci d’assurer un bon fonctionnement du service public de la justice », d’utiliser « rationnellement les greffiers et autres agents qui ne sont pas concernés par la grève aux tâches juridictionnelles et administratives courantes ».



Les travailleurs de la justice sont en mouvement de grève depuis le 13 mars pour réclamer la "revalorisation des Primes de Participation à la Judicature en la doublant; pérennisation et paiement desdites primes au plus tard le 05 de chaque mois; intégration de l'UNTJ au comité de Gestion des Fonds Communs de Greffe; virement des Fonds Communs de Greffe au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre écoulé".



Les syndicalistes réclament également une "indemnité de Logement pour tous les travailleurs de la justice; reclassement à la Hiérarchie A2 pour tous les Greffiers; enrôlement des agents autres que les Greffiers et interprètes judiciaires dans le corps des Assistants des Greffes et Parquets; ouverture sans délai du concours professionnel des Administrateurs Des Greffes; et enfin un audit du personnel bénéficiaire des Fonds Commun de Greffe"