Grogne chez les Sapeurs-pompiers: découragés, 70 agents quittent le corps pour aller à la Douane ou à la Gendarmerie

Découragés par le management du Directeur des ressources humaines, 70 agents des Sapeurs-pompiers ont quitté le corps pour aller à la Douane ou à la Gendarmerie, a confié une source au journal « L’As quotidien » dans sa livraison de ce mardi 9 juillet.

En 2018, la même source ajoute qu’ils ont perdu l’un de leurs meilleurs administrateurs. Sergent-chef, il a tous les diplômes d’un officier, mais il a abandonné tous ses galons pour se retrouver simple agent de Douanes à cause des mauvaises conditions d’avancement.

« Avant le nouveau texte, on était proposable pour avancer en galon tous les trois ans. Avec le nouveau (Ndrl : décret fixant la hiérarchie et les conditions d'avancement des personnels militaires d'active des Armées, de la Gendarmerie et de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP), on attend 5 ans avant de passer à un échelon supérieur même si l'on remplit toutes les conditions. Ce qui fait qu'on aura toutes les peines du monde pour être major », explique-t-elle.

Le 04 juillet, un Sapeur-pompier s’est donné la mort par pendaison alors qu’il était mission à Touba, ville du Sénégal située à 194 km à l'est de Dakar. L’on se demande si ce suicide a un lien avec les nouveaux textes qui régissent les conditions d’avancement dans le corps.