Groupe des "Lions" au Mondial : la Colombie fait peur, très peur

Mis à part son match nul très terne face à l'Ouzbékistan, vendredi, la première journée des matchs amicaux préparatifs du Mondial 2018 a permis aura, au moins, permis à Aliou Cissé de savoir qu'il ne sera pas si aisé de se qualifier au deuxième tour de la compétition, malgré un tirage que certains observateurs ont qualifié de potable pour les "Lions".



La Colombie qui partage la même poule avec le Sénégal a réussi une extraordinaire "remontada" devant 80 000 spectateurs au Stade de France, face au Bleus qui menaient 2 à 0 après seulement 20 minutes de jeu. Les "Lions" sont avertis, ces Sud-américains, habitués de la prestigieuse compétition, ne lâcheront rien. Emmenés par Radamel Falcao et James Rodriguez, les Colombiens, qui en ont fait voir de toutes les couleurs aux hommes de Didier Deschamps, font désormais office de favori dans ce groupe H où les autres prétendants à la qualif' ont plutôt fait profil bas.



En effet, pendant que les "Lions" se faisaient neutraliser par des inconnus de la planète foot à Casablanca, Lewandowsky et la Pologne se faisaient également descendre par le Nigeria (0-1). Victor Moses a marqué le seul but de la partie à la 61e minute sur penalty.

De l'autre côté le Japon a attendu la dernière minute du match pour accrocher un match nul face au Mali qui avait ouvert le score à la 44e minute.



Il faudra donc se méfier de la détermination, du mental et de l'esprit combatif de la Colombie. Mais surtout, pour le sélectionneur Aliou Cissé, montrer un tout autre visage, mardi prochain face à la Bosnie d'Edin Dzeko de Miralem Pjanic, pour rassurer les supporters sénégalais, mais également installer le doute chez les concurrents de la Poule H.