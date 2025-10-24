Guédiawaye : le préfet interdit la marche des partisans de Lat Diop prévue ce samedi

Le préfet du département de Guédiawaye, Ahmadou Coumba Ndiaye, a interdit la marche que les partisans de Lat Diop comptaient organiser ce samedi 25 octobre 2025, entre 15h et 18h30. L’itinéraire initialement prévu partait du rond-point Mor Fadam, passant par le quartier Cheikh Wade jusqu’à l’esplanade de Wakhinane Nimzatt.



Selon le document parvenu à PressAfrik, ce vendredi, la manifestation, initiée par Djiby Fall, Boubacar Kane et Serigne Fallou Sow, membres du Collectif pour la libération du président Lat Diop, a été interdite pour des raisons liées « au maintien de l’ordre public. » Le préfet évoque des « menaces réelles de troubles à l’ordre public » ainsi que des « risques d’entrave à la libre circulation des biens et des personnes ».



L’arrêté précise que « le commissaire central de Guédiawaye est chargé de l’exécution de cette décision, qui sera notifiée aux organisateurs et diffusée partout où besoin sera ».



Cette interdiction intervient alors que les partisans de Lat Diop avaient annoncé leur volonté de manifester pour réclamer la libération de leur leader, actuellement détenu.