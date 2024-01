Guerre Israël-Hamas: le Hezbollah tire une série de roquettes vers une base israélienne

■ Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivé vendredi soir à Istanbul pour entamer une nouvelle tournée régionale qui le mènera notamment en Israël, en Cisjordanie occupée et au Qatar, pour plaider en faveur d'une aide accrue à Gaza et parler des moyens d'éviter un embrasement régional, trois mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas.



■ La bande de Gaza est « tout simplement devenue inhabitable », et ses habitants « font face à des menaces quotidiennes sous les yeux du monde », a résumé vendredi le coordinateur des affaires humanitaires des Nations unies, Martin Griffiths.



■ Des frappes israéliennes ont retenti tôt samedi à Rafah, ville à la pointe sud de la bande de Gaza où se sont réfugiés ces dernières semaines des centaines de milliers de Palestiniens qui tentent d'échapper aux affrontements, et à Khan Younès.



■ Selon un nouveau bilan annoncé samedi 6 janvier par le ministère de la Santé du Hamas, 22 722 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre, le 7 octobre. Les morts sont en majorité des femmes, des adolescents et des enfants. On dénombre près de 60 000 blessés. L'armée israélienne a affirmé jeudi avoir tué plus de 8 000 combattants palestiniens depuis l'attaque du 7 octobre. 175 soldats israéliens ont été tués depuis le début de l'offensive terrestre de l'armée israélienne dans la bande de Gaza le 27 octobre, selon les derniers chiffres de l'armée.



« Au moins 139 personnes » réfugiées dans des abris de l'Unrwa à Gaza ont été tuées, plus d'un millier blessées



Sur les quelque 2,3 millions d'habitants que compte la bande de Gaza, « 1,4 million sont réfugiés dans des abris de l'Unrwa », indique l'agence des Nations unies qui vient en aide aux réfugiés palestiniens sur le réseau X.



Mais, souligne-t-elle, elles n'y sont pas en sécurité. « Au moins 139 personnes réfugiées dans des abris de l'Unrwa ont été tuées et 1 135 blessées lors de frappes directes ou de dommages collatéraux dans les locaux » de l'agence depuis le 7 octobre.

Le Hezbollah tire une série de roquettes vers une base israélienne, Israël riposte



Le Hezbollah a affirmé avoir tiré samedi matin des dizaines de roquettes vers une base aérienne dans le nord d'Israël, présentant cette attaque comme sa première riposte à l'élimination du numéro deux du Hamas, Saleh Al-Arouri, mardi soir, dans son fief de la banlieue sud de Beyrouth.



Le Hezbollah a annoncé ce matin dans un communiqué avoir tiré 62 roquettes de divers calibres contre la base militaire israélienne d'observation radar et de contrôle aérien de Meron. Il s’agit du barrage de roquettes le plus massif tiré par le Hezbollah depuis le début des affrontements à la frontière libano-israélienne le 8 octobre. La base de Méron située sur le mont éponyme, se trouve à 7 km de la frontière et à 1 200m d’altitude.



Cette attaque intervient après un discours du chef du Hezbollah dans lequel il a réaffirmé vendredi que la riposte à l’élimination du numéro deux du Hamas, Saleh Al-Arouri, mardi soir, dans son fief de la banlieue sud de Beyrouth, est « inéluctable ».



Hassan Nasrallah a précisé que la décision de riposter avait déjà « été prise » et que sa nature était laissée à l’appréciation des unités du Hezbollah opérant sur le champ de bataille dans le sud du Liban.



Après l’attaque contre la base de Méron, l’artillerie et l’aviation israélienne ont mené une série de frappes contre les abords d’une dizaine de localités frontalières libanaise.



Le Hezbollah a perdu près de 150 combattants dans les combats avec l’armée israélienne depuis le 8 octobre. Vingt civils, dont des journalistes et des ambulanciers, ont aussi été tués dans des bombardements israéliens.



Le ministère de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan de 22 722 morts à Gaza



Le ministère de la Santé du Hamas palestinien a annoncé samedi que les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza avaient fait 22 722 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre. Ce décompte inclut 122 personnes tuées au cours des dernières 24 heures, précise un communiqué du ministère, faisant également état de 58 166 personnes blessées depuis le 7 octobre.



L'armée israélienne affirme avoir trouvé des « gilets militaires » dans des sacs d'aide de l'Unrwa



Dans un message posté sur X, l'armée israélienne a affirmé avoir trouvé « des gilets militaires » appartenant à la brigade d'élite des Brigades al-Qassam, connue sous le nom de Nukhba, dans une « clinique médicale » de la ville de Gaza, « dissimulés dans des sacs de l'Unrwa », l'agence des Nations unies qui aide les réfugiés palestiniens.