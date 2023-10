Guerre au Soudan: la ville de Nyala au cœur des affrontements entre al-Burhan et Hemedti

Jusqu'à présent, les rares trêves obtenues par les négociateurs n'ont jamais tenu plus de quelques jours. Depuis la reprise des discussions, jeudi 26 octobre en Arabie saoudite, les combats n'ont pas cessés au Darfour. La ville de Nyala est au cœur des affrontements entre les Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemedti, et celles du général Abdel Fattah al-Burhan.



Nyala, ancienne ville-carrefour des échanges commerciaux de la région, est une ville-clé du contrôle du Darfour-Sud, non loin de la Centrafrique et du Soudan du Sud. Selon des habitants, la cité serait contrôlée désormais par les FSR, qui quadrillent les quartiers à l'aide de centaines de véhicules blindés.