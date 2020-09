Guerre des magistrats Yaya Amadou Dia et Ousmane Kane: le rapport de l'Igaj transmis à la Cour suprême

L'enquête commanditée par le ministre de la Justice, Me Malick Sall, sur les accusations des corruptions entre magistrats avance à grand pas, informe le journal "Source A" de ce 11 septembre 2020. Puisque le dossier est sur la table du président de la Cour suprême.



"Le garde des Sceaux, ministre de la Justice informe que l'Igaj, après enquête, lui a remis le mardi 8 septembre 2020, son rapport qui a été transmis, ce jeudi 10 septembre, à Monsieur le premier Président de la Cour suprême qui ne manquera pas d'y apporter un traitement approprié, conformément à la réglementation en vigueur", renseigne Me Malick Sall.



Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Me Malick Sall avait saisi Inspection générale de l'administration de la justice (Igaj) pour tirer au clair l'affaire des graves accusations de corruption, d'abus de pouvoir et d'immixtion sur des décisions de justice portées par le juge Yaya Amadou Dia contre son collègue, Ousmane Kane, Premier président de la Cour d'Appel de Kaolack.