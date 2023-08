Guerre des présidents à l'OL: Aulas porte plainte en diffamation contre Textor

Dans un communiqué au nom de sa société Holnest, Jean-Michel Aulas annonce porter plainte en diffamation contre le nouveau dirigeant de l'OL John Textor. L'ancien président lyonnais conteste fermement les accusations de son successeur.



Cette fois, la guerre est ouverte à l'OL. Dans un communiqué de son entreprise Holnest, Jean-Michel Aulas annonce porter plainte contre John Textor, actuel dirigeant du club lyonnais.



"La société Holnest, contrôlée par Jean-Michel Aulas, porte plainte en diffamation contre Eagle et John Textor (dirigeant et principal actionnaire du groupe Eagle, actionnaire majoritaire de la société Olympique Lyonnais Groupe (OLG), et président du conseil d’administration d’OLG), à la suite des propos prononcés par ce dernier lors d’une conférence de presse en date du 29 août", annonce le groupe de Jean-Michel Aulas dans un communiqué.



Le point presse de Textor mardi soir



Lors d'un long point presse mardi soir, le propriétaire américain de l'OL John Textor a balayé toute l'actualité du club. Il est notamment revenu sur la vente de l'OL et le passage de témoin tendu entre Jean-Michel Aulas et lui, sur fond de décision non favorable de la DNCG. Textor a estimé avoir été mal renseigné par son prédécesseur concernant le bilan prévisionnel qui avait été présenté au gendarme financier du football français.



"La société Holnest conteste ces allégations avec la plus grande fermeté. Les avocats de John Textor et du Groupe Eagle Football ont eu connaissance du courrier de la DNCG cité par John Textor dans la mesure où il s’agissait de la dernière condition préalable à la réalisation de l’acquisition du contrôle d’OLG par Eagle Football, répond la société de Jean-Michel Aulas dans son communiqué.



De surcroît, John Textor ne saurait sérieusement prétendre qu’il aurait pu remettre en cause les conditions de l’opération sur la base de réserves émises par la DNCG le 16 décembre 2022, alors qu’aucun évènement postérieur au 20 juin 2022 n’était susceptible de modifier les conditions financières de l’opération, définitivement arrêtées à cette date.



Holnest souligne par ailleurs que la valorisation d’OLG qui a été convenue dans les accords du 20 juin 2022 a fait l’objet d’une attestation d’équité, émise le 10 juillet 2023, par le cabinet Finexsi en qualité d’expert indépendant dans le cadre de l’offre publique d’achat déposée par Eagle Football sur les titres OLG, expertise qui n’a jamais été contestée par Eagle Football ou ses conseils."



Jean-Michel Aulas et sa société inscrivent les déclarations de John Textor dans un historique de plusieurs mois: "Par ces propos, John Textor et Eagle Football cherchent - comme ils le font depuis plus d’un an - à se soustraire aux engagements auxquels ils sont pourtant contractuellement tenus envers Holnest.



Par conséquent, la société Holnest a été contrainte d’initier plusieurs actions judiciaires pour préserver ses droits face aux manquements répétés de John Textor et d’Eagle Football."



