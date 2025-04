Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine annonce une trêve de trois jours entre les 8 et 10 mai

Vladimir Poutine a annoncé ce lundi 28 avril que les forces russes engagées en Ukraine observeraient un cessez-le-feu entre les 8 et 10 mai. Une trêve temporaire qui fait suite à celle qui n’avait été que très partiellement respectée le dimanche de Pâques.



Cette fois, les armes se tairont-elles totalement ? Après avoir décrété une trêve finalement peu respectée durant le dimanche de Pâques, Vladimir Poutine a annoncé ce lundi 28 avril 2025 que l’armée russe engagée en Ukraine observerait une trêve entre les 8 et 10 mai. « À partir de minuit entre le 7 et le 8 mai, et jusqu’à minuit entre le 10 et le 11 mai, la partie russe annonce un cessez-le-feu », a indiqué le Kremlin dans un communiqué, relayé par l’Agence France Presse. Moscou poursuit en indiquant que ses troupes répliqueront à chaque violation de la trêve par l’Ukraine.