Guerre en Ukraine: l'Otan redoute que le conflit «puisse durer des années»

► La télévision publique russe a diffusé des vidéos de deux vétérans de l'armée américaine, Alexander Drueke et Andy Huynh, partis combattre en Ukraine contre l'armée russe. Alors qu'ils n'avaient plus donné de nouvelles depuis plusieurs jours, ils sont apparus dans ces vidéos comme prisonniers de l'armée russe près de Kharkiv.



► À propos d'une possible candidature officielle de l'Ukraine à l'Union européenne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky qualifie l'avis positif de la Commission européenne d'« acquis historique », en attendant la décision du Conseil européen la semaine prochaine. « Nous ferons tout pour que nos liens avec l'Europe soient aussi forts que possibles », a-t-il déclaré.



L'Ukraine « va tout reprendre » à la Russie, promet Volodymyr Zelensky



De retour de Mykolaïv, ville de la mer Noire sur le front sud où il s'est rendu samedi, Volodymuyr Zelensky assure que ses troupes gardent le moral et ne doutent pas de la victoire face à l'armée russe. « Nous ne donnerons le Sud à personne, nous allons tout reprendre, et la mer sera ukrainienne, elle sera sûre », déclare le président ukrainien dans une vidéo publiée sur le réseau Telegram.



Miami collecte des armes pour l'Ukraine



La ville de Miami, en Floride, a mis en place un programme pour racheter des armes à feu aux particuliers. Les objectifs : réduire la circulation des armes dans les rues et envoyer ces armes récupérées en Ukraine, pour soutenir les Ukrainiens face à l'envahisseur russe. Samedi, les citoyens qui le désiraient ont pu donner leurs armes à la police lors de la collecte organisée à l'Hôtel de ville.



Pour une arme à feu de poing, une carte cadeau d'un montant de 50 dollars était remise. Cette somme montait à 100 dollars pour un fusil à pompe ou un fusil simple, et à 150 dollars pour un fusil de haut calibre type fusil d'assaut. La ville de Miami a assuré qu'aucune question ne serait posée aux détenteurs d'armes se présentant à la collecte.



Un agent de la police de Miami, en Floride, procède à la récupération d'armes à feu, dans le cadre d'un programme de collecte, le 18 juin 2022. Ces armes seront envoyées en Ukraine pour soutenir les Ukrainiens face à l'armée russe. AP - Lynne Sladky



Lla guerre pourrait « durer des années », redoute l'Otan.



Dans une interview accordée au quotidien allemand Bild, le secrétaire général de l'Otan avertit que la guerre en Ukraine pourrait durer « des années ». « Nous devons nous préparer à ce que cela puisse durer des années. Nous ne devons pas faiblir dans le soutien à l'Ukraine, même si les coûts sont élevés, pas seulement en ce qui concerne le soutien militaire mais aussi en raison des prix de l'énergie et de l'alimentation qui montent », déclare Jens Stoltenberg.



Par ailleurs, l'ancien Premier ministre norvégien appelle les pays de l'Alliance atlantique à poursuivre leurs livraisons d'armes à Kiev. « Avec des armes modernes supplémentaires, la probabilité pour l'Ukraine de pouvoir repousser les troupes de (Vladimir) Poutine du Donbass augmenterait », martèle Jens Stoltenberg.