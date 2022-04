Guerre en Ukraine: le chancelier autrichien attendu à Moscou, la bataille se profile à l'Est

► Le chancelier autrichien Karl Nehammer sera lundi le premier dirigeant européen à se rendre à Moscou depuis le début de la guerre. Une « mission à risque » alors que Kiev se prépare à une offensive russe massive dans l'Est.



► Selon la procureure générale d'Ukraine Iryna Venediktova, 1 222 corps ont été retrouvés dans la région de Kiev à ce jour. Ce nouveau bilan, trois fois plus élevé que le dernier, ne précise cependant pas si les corps découverts étaient exclusivement ceux de civils.



► Plus de 2 800 personnes ont été évacuées des zones de guerre dimanche, selon la vice-Première ministre Iryna Verechtchouk. L'évacuation de Marioupol et de la région de Lougansk ont été interrompues en raison des combats avec les forces russes.



► La Banque mondiale prévoit une contraction de l'économie ukrainienne à hauteur de 45,1% cette année et affirme que le PIB russe devrait s'effondrer de 11,2%. Selon les dernières prévisions de la Banque mondiale publiées dimanche, l'Europe de l'Est devrait également subir une récession de 30,7%.



Les horaires sont donnés en temps universel (TU)



Les forces russes ont coupé Marioupol en deux, affirme l'Institute for the study of war

Selon le point réalisé le 10 avril par le think thank américain Institute for the study of war (ISW), « les forces russes ont encore réalisé des gains territoriaux à Marioupol ». Dimanche, affirme l'ISW, elles ont « coupé Marioupol en deux, du centre-ville à la côte, isolant les derniers défenseurs ukrainiens en deux endroits principaux : le port principal de Marioupol, au sud-ouest, et l'usine sidérurgique Azovstal à l'est ».