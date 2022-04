Guerre en Ukraine: le chef de la diplomatie américaine attendu à Kiev

Quel est le bilan humain ?



Sept missiles ont frappé la ville portuaire d’Odessa samedi, notamment un immeuble d’habitation, preuve que même si les Russes ont fait du Donbass, dans l’est, la priorité de la guerre, aucune ville n’est épargnée en Ukraine. Le bilan humain de cette guerre est loin d’être certain, il est au cœur d’une autre guerre opposant la Russie et l’Ukraine, celle de l’information, sans parler des morts militaires qui font l’objet d’un blackout quasi-total, évoque notre envoyée spéciale à Dnipro, Ablaa Jounaidi.



À Marioupol, la cité portuaire du sud pilonnée sans relâche, les autorités ukrainiennes évoquent au moins 20 000 morts civils. Au-delà des chiffres, les atrocités découvertes dans les zones tenues par les Russes, et toutes celles qui restent encore à découvrir dans les deux camps, suffiront à dire la férocité de ce conflit qui entre dans son troisième mois.

Rosgvardia, l'armée d'occupation de Vladimir Poutine



En Ukraine, la Garde nationale russe, composée notamment de paramilitaires tchétchènes, s’est vue confier de multiples tâches : maintien de l’ordre, lutte anti-terroriste et occupation brutale des territoires conquis… Une force sulfureuse toute dévouée à Vladimir Poutine.



Les forces ukrainiennes affirment avoir libéré huit localités dans le Sud



Le Commandement opérationnel sud de l'Ukraine indique ce 24 avril que l'armée ukrainienne a libéré huit colonies dans l'oblast de Kherson.





Antony Blinken et Loyd Austin à Kiev, une information pas encore confirmée côté américain



Si la visite du secrétaire d’État et du secrétaire à la Défense a bien lieu, il s’agirait de la toute première visite officielle de membres de l’administration Biden depuis le début de la guerre, explique notre correspondante à New York, Loubna Anaki. Et cela ne va probablement pas plaire à la Russie.



Il faut savoir que depuis deux mois, les États-Unis ont envoyé près de trois milliards et demi de dollars d’aide à l’Ukraine. Et il y a quelques jours seulement, la Maison Blanche a approuvé l’envoi d’aide militaire comprenant des équipements plus lourds que ceux livrés jusqu’ici des obusiers, des drones, des systèmes de défense radar.



Une aide qui a récemment valu aux Américains un avertissement des Russes. Moscou avait mis en garde contre « des conséquences imprévisibles si Washington maintenait ses livraisons d’armes ». Si Antony Blinken et Loyd Austin se rendent sur place à Kiev, ce serait un message clair adressé à Moscou : les Américains vont continuer de soutenir les Ukrainiens.



En annonçant cette visite, Volodymyr Zelensky a également dit espérer la venue de Joe Biden dès que la situation sécuritaire le permettra. Le président ukrainien a par ailleurs critiqué le secrétaire général des Nations unies qui lui aussi est attendu en Ukraine et en Russie. Il a dit regretter qu’Antonio Guterres se rende d’abord à Moscou.



Volodymyr Zelensky au bord des larmes samedi soir



Ce dimanche, cela fait deux mois que la guerre en Ukraine a commencé, deux mois durant lesquels un homme s’est affiché sur tous les écrans, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui prend la parole quotidiennement dans des adresses vidéo nocturnes à son peuple, rapporte notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan. Ce samedi soir, il s’est exprimé devant la presse ukrainienne et internationale de façon originale puisqu’il a tenu cette conférence de presse tout au fond de la station de métro de Maïdan, dans le centre de la capitale ukrainienne.



Le chef de l’État ukrainien est revenu sur les dossiers chauds du moment, Marioupol, l’aide militaire internationale, mais il a également laissé parler son cœur et ses tripes comme rarement jusque-là.