Guerre en Ukraine: un immeuble de la ville de Chasiv Yar touché par des tirs de roquettes, plusieurs victimes

Au moins six personnes ont été tuées, et plus de 30 autres pourraient être prisonnières des décombres, après que des roquettes russes ont frappé un immeuble d'habitation de cinq étages dans la région ukrainienne de Donetsk, annonce le gouverneur de la région, cité par l'agence Reuters. La frappe a eu lieu samedi soir dans la ville de Chasiv Yar. Six personnes ont trouvé la mort et cinq ont été blessées, a-t-il ajouté. Selon des informations des habitants, au moins 34 personnes sont probablement encore bloquées dans les ruines de l'immeuble qui s'est effondré sous les impacts, rapporte encore l'agence. Une information également rapportée par le site d'information «Kyiv Independent».