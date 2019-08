Guerre froide à la Mairie de Dakar : des « pro-Khalifa Sall » en discorde avec Soham Wardini

Que se passe-t-il à la mairie de la ville de Dakar ? En tous cas, depuis quelque temps certains membres du bureau Municipal qui se présentent comme des « pro-Khalifa Sall », emprisonné pour cinq (5) ans dans l'affaire dite de la caisse d'avance, et sa remplaçante, Soham Wardini, ne parlent plus le même langage. Beaucoup d'adjoints et présidents de commission qui refusent de prendre part aux réunions du Conseil municipal, dénoncent la façon de manager de la mairesse.



Selon des sources du journal «Les Echos », c’est une fronde qui est en train de dessiner, ce, à la suite de beaucoup de décisions qui ont été prises par le maire sans consultation au préalable avec les « pro-Khalifa », membre du bureau Municipal.



Outre les problèmes de management, il est reproché à la première magistrate de la capitale d’écarter les hommes de son prédécesseur au profit de ses propres ambitions pour la ville de Dakar. Elle serait en étroite collaboration avec « d’autres hommes », soufflent certaines indiscrétions.



Les proches de l’ex-édile de Dakar déplorent par ailleurs, les distributions des rôles. Pour les missions à l’étranger, les bourses et les emplois, la mairesse Wardini préfèrent, à les en croire, faire confiance à d’autres que les Khalifistes (…).