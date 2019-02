Guerre froide entre Macky et Condé : après la réception de Wade à Conakry, Cellou Dalein invité d'honneur au meeting de BBY

Alpha Condé et Macky Sall sont loin de signer la paix des braves. En effet, après la réception d'Abdoulaye Wade à Conakry, un des adversaires les plus virulents de Macky Sall, par le Président guinéen, c'est autour du candidat Macky Sall d'inviter Cellou Dalein Diallo à son meeting de clôture ce vendredi 22 février au stade Léopold Sédar Senghor.



La présence du chef de l'opposition guinéen est perçue comme une réponse au déplacement du Secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (Pds) en Guinée. Cette visite, qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive, était considérée par les observateurs comme un affront à l’encontre de Macky Sall. Avec cette invitation, Macky Sall donne le ton par rapport à ce que sera son second mandat, si jamais les Sénégalais le lui donne.