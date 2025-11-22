Guinée-Bissau: fin de la campagne pour la présidentielle dominée par le duel Embaló-Dias

Ils ont sillonné la Guinée-Bissau d’est en ouest ces deux dernières. Les candidats à la présidence étaient donc très attendus ce vendredi à Bissau. Umaro Sissoco Embaló a rassemblé ses partisans dans un espace vert du nord de la capitale, réaffirmant qu’il remportera le scrutin « sans aucun doute » dès le premier tour.
Dans un quartier voisin, Fernando Dias tenait son meeting, entouré des cadres du PAIGC, le parti historique qui lui apporte son soutien officiel, et donc, sa base électorale. Fernando Dias promet d’appliquer le programme politique du PAIGC s’il est élu président.
Ce face-à-face Embaló-Dias concentre toutes les attentions, les autres candidats en dehors des radars. Parmi eux : l’ancien premier ministre Baciro Dja et l’ancien chef d’État Jose Mario Vaz ou Jomav qui promet de revenir pour, dit-il, « terminer le travail inachevé ».
Les élections dominent les conversations dans les cafés, taxis et marchés. Les Bissau-guinéens réclament, des écoles, des hôpitaux dignes et des salaires payés à temps, et surtout la paix.
Umaro Sissoco Embaló peut se targuer d’être seulement le deuxième président à être allé au bout d’un mandat complet, malgré trois tentatives présumées de coup d'État.
Ce vendredi 21 novembre, des militaires patrouillaient dans les rues de Bissau, les grands axes étaient bloqués et l’espace aérien a été fermé, suspendant tous les vols civils, privés et commerciaux pour samedi et dimanche.
Dans un quartier voisin, Fernando Dias tenait son meeting, entouré des cadres du PAIGC, le parti historique qui lui apporte son soutien officiel, et donc, sa base électorale. Fernando Dias promet d’appliquer le programme politique du PAIGC s’il est élu président.
Ce face-à-face Embaló-Dias concentre toutes les attentions, les autres candidats en dehors des radars. Parmi eux : l’ancien premier ministre Baciro Dja et l’ancien chef d’État Jose Mario Vaz ou Jomav qui promet de revenir pour, dit-il, « terminer le travail inachevé ».
Les élections dominent les conversations dans les cafés, taxis et marchés. Les Bissau-guinéens réclament, des écoles, des hôpitaux dignes et des salaires payés à temps, et surtout la paix.
Umaro Sissoco Embaló peut se targuer d’être seulement le deuxième président à être allé au bout d’un mandat complet, malgré trois tentatives présumées de coup d'État.
Ce vendredi 21 novembre, des militaires patrouillaient dans les rues de Bissau, les grands axes étaient bloqués et l’espace aérien a été fermé, suspendant tous les vols civils, privés et commerciaux pour samedi et dimanche.
Autres articles
-
Sommet du G20 en Afrique du Sud: Ramaphosa mise sur le multilatéralisme
-
Mali: les médias sous pression des autorités
-
Nigeria: plus de 200 élèves et enseignants enlevés dans une école catholique du centre du pays
-
G20 inédit en Afrique: ambitions sud-africaines et chaise vide américaine
-
Législatives en Côte d'Ivoire: le PDCI sera représenté dans un peu plus de 130 circonscriptions sur 205