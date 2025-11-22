Guinée-Bissau: fin de la campagne pour la présidentielle dominée par le duel Embaló-Dias

Clap de fin en Guinée-Bissau pour la campagne électorale. Plus de 966 000 Bissau-guinéens se rendront aux urnes ce dimanche 23 novembre pour élire leur nouveau président ainsi que les 102 députés du Parlement. Le président sortant, Umaro Sissoco Embaló, brigue un deuxième mandat. Face à lui, Fernando Dias, candidat indépendant, propulsé sur le devant de la scène depuis le soutient officiel que lui apporte le PAIGC, parti historique, exclu des élections. Ce 21 novembre, les douze candidats à la présidence ont tenu leurs derniers meetings, dans une ambiance électrique, à la fois festive et tendue.

RFI

