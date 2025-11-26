Réseau social
Guinée-Bissau : le président Embalo arrêté, « bien traité » (responsable militaire)



Guinée-Bissau : le président Embalo arrêté, « bien traité » (responsable militaire)
Le président sortant de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, est détenu mercredi « en prison à l’état-major » par des militaires et est « bien traité », a indiqué à l’AFP un officier de l’armée, alors que le pays attendait les résultats des élections présidentielle et législatives organisées dimanche.
 
Lors d’une déclaration à la presse mercredi, des militaires ont annoncé prendre le « contrôle total du pays » et « suspendre le processus électoral » après que des tirs nourris avaient été entendus près du palais présidentiel, dans ce pays d’Afrique de l’Ouest coutumier des troubles politiques, qui a connu quatre coups d’État et une kyrielle de tentatives de putsch depuis son indépendance en 1974.
 
Une autre source militaire a confirmé à l’AFP l’arrestation du président Embalo aux côtés du « chef d’état-major et du ministre de l’Intérieur ».
 
 
AFP

Mercredi 26 Novembre 2025 - 20:52


