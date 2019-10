Guinée-Bissau : le président José Mario Vaz limoge le gouvernement

Le président de Guinée-Bissau José Mario Vaz a annoncé lundi 28 octobre démettre, avec effet immédiat, le gouvernement en place, enfonçant encore davantage ce petit pays d'Afrique de l'Ouest dans la crise et jetant le doute sur la tenue de la présidentielle, prévue le 24 novembre.



Le décret visant à démettre le gouvernement est le dernier épisode en date d’une confrontation de plusieurs mois entre la présidence et le gouvernement et sème l’incertitude sur les lendemains politiques de ce pays de moins de deux millions d’habitants.



Il y a quelques jours, le Premier ministre, Aristide Gomes, dénonçait un projet de coup d’État. Samedi les forces de l’ordre réprimaient violemment une tentative de manifestation de l’opposition, faisant un mort et plusieurs blessés.