Guinée-Bissau : le président Umaro Sissoco Embalo annonce sa candidature à la présidentielle

Le président bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embalo, a annoncé, lundi 3 mars à l’Agence France-Presse (AFP), qu’il serait candidat sans « l’ombre d’aucun doute » à un second mandat lors de l’élection présidentielle de fin novembre, qu’il entend remporter « dès le premier tour », de retour d’une visite d’Etat en Russie.



Pendant son absence, l’opposition avait appelé à la mobilisation et à la « paralysie » du pays à partir de jeudi dernier, jour où, selon elle, le mandat du président Embalo devait prendre fin, cinq ans après sa prestation de serment le 27 février 2020 alors que son élection avait été contestée par ses opposants.



Des médiateurs de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) étaient à Bissau du 21 au 28 février pour tenter de trouver une solution aux divergences entre le pouvoir et l’opposition sur la date de fin du mandat du président. Umaro Sissoco Embalo a en outre affirmé avoir lui-même « donné l’ordre d’expulsion de la mission de la Cedeao ». « La Guinée-Bissau n’est pas une République bananière », a-t-il lancé à l’AFP.