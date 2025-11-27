Guinée-Bissau : qui est Horta Na N’taha, nouveau général à la tête de la Transition ?

Le Général de division Horta Na N’taha, ancien commandant des forces terrestres et figure militaire respectée, a été désigné nouveau Chef de l’État de Transition en Guinée-Bissau. Cet homme discret, connu pour son peu de mots mais son action décisive, incarne un tournant important dans l’histoire récente du pays.



Son nom reste associé à un événement marquant : le 1er février 2022, alors qu’il commandait la Garde Nationale Républicaine (GNR), il avait personnellement contribué à sauver le président Umaro Sissoco Embaló lors d’une tentative de coup d’État survenue en plein Conseil des ministres, au Palais du gouvernement. Son intervention rapide et déterminante avait alors permis de sécuriser les lieux et de protéger le chef de l’État.



Originaire de la section de Binar, dans le secteur de Bissorã (région de Oio), le Général Horta Na N’taha est un musulman pratiquant. Il a accompli le pèlerinage à La Mecque (Hadj) en 2020, en compagnie du président Embaló, témoignant ainsi de la proximité entre les deux hommes.



Son parcours militaire et son sens du devoir font de lui un acteur clé de cette période décisive pour la Guinée-Bissau.