Guinée: deux enfants tués dans des manifestations contre les coupures d'électricité

D’après plusieurs sources, deux enfants de 8 et 14 ans ont été tués par balle mardi lors de manifestations contre des coupures répétées d’électricité à Kindia, ville située à 130 km de Conakry.



Cette manifestation réprimée dans le sang a commencé lundi soir et s’est poursuivie mardi dans plusieurs quartiers de la ville.



En plus de ces deux morts, une douzaine de manifestants ont été blessés. Cinq agents des forces de l’ordre ont également été blessés.



Durant la journée du mardi, des jeunes munis de cailloux et de gourdins ont investi les rues dans plusieurs quartiers du centre-ville, érigeant des barricades et renversant des poubelles pour exiger le rétablissement de l’électricité. Ils entendaient dénoncer l’absence de courant dans la ville depuis plus de deux mois, d’après RFI.



Pour contenir les manifestants, les autorités locales ont réquisitionné l’armée alors que les forces de sécurité étaient dépassées par les évènements.