Guinée équatoriale: des observateurs invités au dialogue politique

Ce n’est pas la première fois que le président Teodoro Obiang organise un dialogue politique depuis son arrivée au pouvoir il y a 38 ans. C’est la sixième. Sauf que, cette fois-ci, des observateurs étrangers pourraient être invités à une table ronde réunissant le pouvoir et l'opposition à Malabo.



C'est du moins ce qu'a annoncé la radio d'État équato-guinéenne samedi 16 juin. Deux partis politiques ont expressément conditionné leur participation à la présence de l’ONU, de l’Union africaine, de l’Espagne et de la France, notamment.



De source officielle, on assure que les ambassadeurs accrédités à Malabo seraient les bienvenus. D’éminentes personnalités étrangères pourraient également assister au dialogue politique. Mais, précise-t-on, il appartiendra à une commission gouvernementale de sélectionner ces observateurs.



Quoi qu’il en soit, ce dialogue ne fait pas l'unanimité. Des opposants qui le voient d'un mauvais oeil viennent de pirater le site internet de la télévision officielle équato-guinéenne. On peut y lire que participer à la table ronde serait « une sacrée gaffe ».