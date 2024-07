Guinée: l'avant-projet de constitution présenté en vue du référendum prévu avant la fin de l'année

Le nouveau texte constitutionnel présenté ce lundi 29 juillet en Guinée prévoit notamment une limitation à deux du nombre de mandats présidentiels, l'instauration d'un système de parrainage, un âge minimum de 35 ans et maximum de 80 ans pour se présenter à l'élection. Il comprend également la mise en place d'un nouveau Parlement avec deux chambres, c’est-à-dire une Assemblée nationale et un Sénat.



« L'élaboration de cet avant-projet obéit à une démarche participative et inclusive », c'est ce qu'a affirmé Jean-Paul Kotembedouno le rapporteur de la commission des lois.



Le projet de constitution doit encore être enrichi

Par ailleurs, des sessions de travail thématiques devraient être organisées « très prochainement pour enrichir le document » avant sa remise au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. C'est ce qu'a indiqué le président du Conseil national de transition (CNT) Dansa Kourouma.



Dans un souci d’inclusivité, ce texte sera soumis dans les jours à venir aux différentes entités du pays pour un débat citoyen. L’objectif final de cet exercice étant de parvenir à une proposition de constitution faisant l'objet d'un consensus national avant de le soumettre à un référendum.