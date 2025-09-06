Guinée : le CPJ demande la levée de la suspension du site Guinee360

Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) appelle les autorités guinéennes à revenir sur la suspension de trois mois du site privé en ligne Guinée360 et a exhorté le régulateur, la Haute Autorité de la communication (HAC), à cesser de censurer une source d'information importante à l'approche d'un référendum crucial.



Le 1er septembre 2025, la HAC a annoncé une suspension de 90 jours de Guinee360 pour les articles écrits à partir du 31 août sans préciser lesquels étaient incriminés.



Dans sa décision, la HAC a accusé Guinee360 d'« insuffisance professionnelle et de manipulation de l'information », allégations contestées par le directeur de publication du site d'information, Abdoul Malick Diallo, qui s'est entretenu avec le CPJ.



Diallo a déclaré que la direction du média avait reçu des appels de représentants de HAC se plaignant de la récente couverture par Guinee360 de la gestion de la campagne par le régulateur.



Guinee360 n'avait jamais reçu de blâme ou d'avertissement auparavant, a-t-il déclaré.



Cette suspension intervient trois semaines avant le référendum constitutionnel en Guinée, prévu pour le 21 septembre, après quatre ans de transition après le coup d'État militaire de 2021.





La demande de commentaires du CPJ auprès du commissaire de la HAC, Amadou Touré, est restée jusqu'à présent sans réponse.