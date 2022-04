Guinée: les avocats sénégalais Mes Seydou Diagne et Ousmane Seye, commis pour défendre l’ex-PM, Kassory Fofana

L’ancien Premier ministre d’Alpha Condé, Ibrahima Kassory Don Kass devra beaucoup prier le ciel pour sortir des griffes des nouvelles autorités guinéennes qui l’ont jeté en prison. L’ex-chef du gouvernement est accusé de malversations financières à grande échelle. Son sort est désormais dans les mains de deux grands avocats sénégalais Me Seydou Diagne et son confrère Ousmane SÈYE.



Issus du barreau sénégalais, le tandem va jouer son va-tout. Les deux avocats ont pris leurs quartiers dans la capitale guinéenne. Empêtré dans de présumées grosses magouilles, le dossier de l’ancien Premier ministre guinéenn est sur la table de la CRIEF (Cour de repression des infractions économiques et financières).



Deux bonnes cartes que tient l’ancien Sherpa du déchu régime d’Alpha CONDÉ, qui rêvait de s’asseoir sur le fauteuil présidentiel, mais, combattu à l’intérieur du système par les ultra-faucons du premier cercle du RPG (ancien parti au pouvoir). Les avocats sénégalais seront aux côtés de leurs confrères Guinéens Me Djibril Kouyaté, Me Salif Béavogui et Me Sidiki Bérété. Des informations font état aussi de la cooptation de l’avocat malien et ancien ministre de la Justice Mamadou Ismaël Konaté, qui a regagné le pool de défense de Kassory Fofana.



Pour rappel, Kassory Fofana et trois anciens ministres respectivement Dr Mohamed Diané, Oyé Guilavogui et Diakaria Koulibaly, constituent la première liste des hauts dignitaires du déchu régime à passer à l’échafaud judiciaire de la junte militaire guinéenne qui avait juré de sévir.



Source: Confidential Afrique