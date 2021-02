Guinée : quatre (4) personnes mortes de la maladie à virus Ebola

En Guinée, quatre (4) personnes sont mortes de la maladie à virus Ebola, selon le Dr Sakoba Keïta, directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, interrogé par Guineematin, samedi.



« Il y a une infirmière de Gouéké qui est tombée malade vers la fin du mois de janvier. Elle est décédée entre le 27 et le 28 janvier et a été inhumée le 1er février à Gouéké. Parmi ceux qui ont participé à l’enterrement, il y a eu 8 personnes qui ont présenté des signes : diarrhées, vomissements et saignements. Trois (3) d’entre-elles sont décédées et quatre (4) autres sont hospitalisés à N’Zérékoré », informe Dr Keita.



Il ajoute: « Le dernier s’était échappé, mais on l’a rattrapé vendredi soir, il est actuellement à Nongo (Conakry). Donc, on a demandé à nos agents de faire des prélèvements qui ont été envoyés au laboratoire de Guéckédou. Ce laboratoire a donné les résultats des examens aujourd’hui vers 14 heures ; et eux, ils pensent qu’il s’agit de la maladie à virus Ebola », a-t-il indiqué.



Toutefois, les autorités sanitaires restent prudentes pour le moment. Dr Sakoba Keïta annonce qu’un second test sera effectué dans les prochaines heures à Conakry pour vérifier s’il s’agit effectivement d’Ebola ou non. « On a demandé à ce qu’on envoie un échantillon qui va arriver ce soir même à Conakry et on a prélevé aussi le malade qui est là. On va faire de nouveaux examens parce quand une maladie vient de débuter, il faut toujours faire des reconfirmations.



Dimanche, les résultats seront connus. En attendant, une équipe a été désignée pour recenser tous les contacts et les isoler », a confié le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS).



Entre fin 2013 et fin 2015, l’épidémie d’Ebola a fait officiellement 2536 pour 3804 cas enregistrés en Guinée.



Avec guinéematin