Guinée: une filiale du groupe français Bouygues quitte le pays et la mine de bauxite de Tinguilinta

DTP Mining, filiale du groupe français Bouygues, s'occupait de l'extraction de bauxite sur le site minier de Tinguilinta dans la région de Boké, détenu jusqu'au mois d'août par les émiriens de GAC. Sauf que la reprise en main du secteur opérée par la junte est en cours, et la filiale de Bouygues préfère jeter l'éponge.



DTP Mining, met fin à sa participation au projet de mine de bauxite de Tinguilinta, dans la région de Boké, au nord-ouest de la Guinée. Un message laconique d'un porte-parole de la filiale du géant français Bouygues a été communiqué, mais la raison du départ n'est pas officiellement explicitée.
 
Selon nos informations, les dirigeants de Bouygues prennent prétexte des révélations sur les réseaux sociaux d'un journaliste français indépendant. Il assurait en septembre que Bouygues avait négocié avec la junte la reprise totale du site minier.
RFI

Jeudi 23 Octobre 2025 - 11:33


