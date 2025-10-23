Guinée: une filiale du groupe français Bouygues quitte le pays et la mine de bauxite de Tinguilinta

DTP Mining, met fin à sa participation au projet de mine de bauxite de Tinguilinta, dans la région de Boké, au nord-ouest de la Guinée. Un message laconique d'un porte-parole de la filiale du géant français Bouygues a été communiqué, mais la raison du départ n'est pas officiellement explicitée.
Selon nos informations, les dirigeants de Bouygues prennent prétexte des révélations sur les réseaux sociaux d'un journaliste français indépendant. Il assurait en septembre que Bouygues avait négocié avec la junte la reprise totale du site minier.
