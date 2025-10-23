Guinée: une filiale du groupe français Bouygues quitte le pays et la mine de bauxite de Tinguilinta

DTP Mining, filiale du groupe français Bouygues, s'occupait de l'extraction de bauxite sur le site minier de Tinguilinta dans la région de Boké, détenu jusqu'au mois d'août par les émiriens de GAC. Sauf que la reprise en main du secteur opérée par la junte est en cours, et la filiale de Bouygues préfère jeter l'éponge.

RFI

