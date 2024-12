Guinée: une opération anticriminalité provoque des tensions avec la Sierra Leone

En Guinée, l’opération de « démantèlement » des « zones criminogènes » se poursuit. Lancée le 9 décembre, elle vise à lutter contre la délinquance et la criminalité organisée, comme le trafic de migrants ou le trafic de drogue. Cette opération a donné lieu à des dizaines d’interpellations et à des expulsions de Sierra Léonais résidants dans la capitale guinéenne, provoquant des tensions entre les deux pays. Mais le procureur indique que cette opération « ne cible pas spécifiquement les citoyens sierra-léonais ».



Les autorités guinéennes soupçonnent les ports de pêche de la capitale, notamment celui de Matam où vivent de nombreux Sierra-Léonais, de servir de lieux de transit pour l'importation de drogue. Ainsi, lors de l'opération, plusieurs dizaines de ressortissants de Sierra-Léone ont été interpellés et conduits de force à la frontière, provoquant un incident diplomatique entre Conakry et Freetown pendant quelques jours.



Au point où le ministre guinéen des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté s'est rendu mardi auprès du président sierra-léonais. Julius Maada Bio lui a exprimé ses inquiétudes au sujet des mauvais traitements réservés à ses ressortissants en Guinée.