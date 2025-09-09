Guterres condamne l'attaque israélienne ciblant les dirigeants du Hamas à Doha

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné mardi la frappe israélienne visant la direction du Hamas dans la capitale qatarie, Doha.



« Nous venons d’apprendre les attaques israéliennes contre le Qatar, un pays qui a joué un rôle très positif pour parvenir à un cessez-le-feu et à la libération de tous les otages », a déclaré Guterres lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation de son rapport sur les dépenses militaires mondiales.



Il a dénoncé « une violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Qatar » et appelé toutes les parties à « travailler à l’instauration d’un cessez-le-feu permanent, et non à la destruction ».



Plus tôt dans la journée, Israël a mené une frappe aérienne contre des dirigeants du Hamas à Doha, un développement considéré comme un nouveau revers aux efforts visant un accord de cessez-le-feu à Gaza.



Des explosions ont été entendues dans la capitale qatarie, tandis que d’épaisses colonnes de fumée s’élevaient dans le ciel.

