Guy Marius Sagna annonce une plainte contre la commissaire de Dakar-Plateau

Le député et membre du mouvement citoyen Frapp France Dégage, annonce une plainte contre la commissaire de Dakar-Plateau, Khady Fall et X. Guy Marius Sagna a pris cette décision suite à son arrestation samedi dernier, devant l’ambassade de Tunisie en même temps que treize (13) membres de diverses associations.



Qualifiant son interpellation « d’arbitraire », il a décidé de porter l’affaire devant le procureur de la République. Ses griefs : « enlèvement, séquestration, détention arbitraire et violation de l’immunité parlementaire de député en session ».



Pour rappel, Guy Marius Sagna et les autres membres du groupe voulaient déposer une lettre de protestation contre les propos du Président tunisien sur les migrants subsahariens et le traitement infligé à ces derniers dans ce pays depuis quelques jours.